Илон Маск ответил на публикацию издания Futurism о запуске в стратосферу картонного Рогозина на игрушечных Жигулях

«Не заставляйте меня бросать вам вызов в рэп-баттле». Таким образом у себя в Твиттере Илон Маск отреагировал на публикацию издания Futurism о запуске в стратосферу картонного Дмитрия Рогозина на игрушечных «Жигулях». Запуск осуществили томские ученые из проекта ToSky, который производит стратостаты. Ранее основатель SpaceX поблагодарил главу Роскосмоса за поздравление с успешным завершением миссии космического грузовика Crew Dragon.