Первая после пожара месса началась в соборе Парижской Богоматери

Прямую трансляцию службы, в которой участвуют около 30 человек, ведет католический телеканал KTO. Месса проходит в небольшой часовне собора, которая не была затронута огнем. В целях безопасности на всех присутствующих надеты белые строительные каски. Службу ведут архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове. Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня.