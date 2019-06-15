Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде, переселят

Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев, которые побывал на месте. Как передает РИА, вместе с местными жителями он обошел весь жилой район и сказал, что людей с этой территории надо переселять. Ранее жители Киселевска записали обращение к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттеришу с просьбой предоставить им убежище в Канаде. Экологическая ситуация в собственном регионе людей не устраивает.