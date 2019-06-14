Пикеты в поддержку журналиста Гаджиева проходят у здания Советского районного суда в Махачкале

Пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева проходят у здания Советского районного суда в Махачкале. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист и журналист Арсен Магомедов.

«Проходят пикеты спокойно, мирно. Никаких нарушений общественного порядка нет. Люди просто меняются местами с фотографиями, картинками, хэштегами в поддержку нашего знакомого журналиста Абдулмумина Гаджиева. Все благополучно, полиция есть, какое-то оцепление появилось, но они не препятствуют и ничем не мешают. Народ идет и активно участвует», — сказал он.

Магомедов отметил, что предъявленные журналисту обвинения абсурдны.

«Он был очень умеренным человеком. Он журналист, открыт, публикуется постоянно. И почему-то сейчас решили его репрессировать», — добавил он.

По словам Магомедова, граждане, вышедшие на пикет, боятся, что на месте А.Гаджиева может оказаться каждый из них.

Редактора отдела религии газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева задержали накануне в Махачкале по подозрению в организации финансирования терроризма и участии в террористической организации. Он своей вины не признает.