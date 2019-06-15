Бывший капитан Спартака Денис Глушаков может остаться в команде

Сегодня он вместе с остальными игроками прошел медосмотр.

Многие болельщики Спартака ненавидят Глушакова. Они считают, что он интриговал против бывшего тренера клуба Массимо Карреры. Негатива добавляют и скандалы в семье футболиста – судебные процессы, дележ имущества и прочее. На каждом матче его встречают свистом и вывешивают оскорбительные баннеры. Глушаков умудрился поссориться и с новым тренером Олегом Кононовым. Он матерно выругался, когда Кононов сделал ему замечание во время матча. После этого бывший капитан на поле не выходил и специалисты решили, что его уберут из команды. Однако сегодня он спокойно прошел медкомиссию и на вопрос о будущем ответил коротко – в рабочем порядке. Глава медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов, сказал, что Глушаков и голкипер Селихов, у которого была травма должны полететь на первый сбор.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Глушаков может перейти в тульский Арсенал. В Крылья Советов отправляли Дмитрия Комбарова, но сегодня он сказал о том, что это слухи.