Волейболисты сборной России после победы над канадцами вышли на первое место в Лиге Наций

Явление, возможно и временное, но приятное. После того, как сборная Бразилии проиграла полякам на турнире не осталось ни одной команды, которая не потерпела бы поражений. Россияне, кстати, испытали это в первой же игре против французов, однако затем российская молодежь постепенно набирала форму и к домашнему этапу стала напоминать прошлогодний неудержимый состав, даже без великих Михайлова и Мусэрского. Теперь у россиян, как и у нескольких других команд по шесть побед и одному поражению, но Иран и Бразилия уступили со счетом 2=3, что дает им дополнительные очки, так что первое место они могут вернуть. В игре с канадцами тренер сборной России Томас Самельвуо позволил больше поиграть резервистам. Матч вышел сложным, но закончился как и должен был победой наших со счетом 3-1.

Следующий матч на иранском этапе турнира сборная России сыграет завтра с хозяевами.