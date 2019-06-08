Комитет по защите журналистов призвал немедленно освободить редактора газеты «Черновик» Абдулмумима Гаджиева

Он был задержан накануне в Махачкале по подозрению в организации финансирования терроризма и участие в террористической организации. В комитете назвали преследование журналистов по террористическим статьям все более распространенной практикой для Северного Кавказа. В СК России на запрос по делу Гаджиева Комитету не ответили.

Коллеги и близкие задержанного журналиста Абдулмунина Гаджиева по очереди встали пикетом у здания суда, где будут выбирать его меру пресечения. Происходящее ужасает, — сказал «Эху» один из пикетирующих Арсен Магомедов.

Магомедов добавил, что обвинительный приговор может разрушить Гаджиеву жизнь.