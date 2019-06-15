Максим Орешкин: Обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год все равно носит завышенный характер
Обновленный прогноз ЦБ по инфляции на текущий год все равно носит завышенный характер. Так считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По прогнозам его ведомства, инфляция по итогам года может оказаться ниже 4%. По оценкам ЦБ, этот показатель до конца года будет держаться на уровне 4,2%-4,7%. Накануне совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%, одновременно снизив прогноз по инфляции.