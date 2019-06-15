В Петербурге арестован бывший замначальника регионального управления ФСИН Сергей Мойсеенко

Его подозревают в получении взятки при строительстве крупнейшего в Европе СИЗО «Кресты-2». Задержали Мойсеенко накануне у здания Ленинградского областного суда после того, как присяжные вынесли ему оправдательный вердикт по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН. По делу о злоупотреблениях при строительстве «Крестов-2» на пять лет условно осужден бывший руководитель компании «Петроинвест» Руслан Хамкоев.