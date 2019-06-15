Иван Голунов пока не ответил на предложение организаторов выступить на завтрашнем митинге на проспекте Сахарова
Спецкор Медузы Иван Голунов пока не ответил на предложение организаторов выступить на завтрашнем согласованным митинге на проспекте Сахарова в Москве. Предложение поступило от главы Союза журналистов России Владимира Соловьева. На завтрашний митинг заявлено до 20 тысяч участников. Ранее организаторы изменили лозунг мероприятия с «Поддержки журналиста Голунова» на «За закон и справедливость для всех».