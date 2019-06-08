Массовые задержания на шествии 12 июня в Москве никак не повлияют на проведение завтрашнего митинга – организатор

Массовые задержания на шествии 12 июня никак не повлияют на проведение завтрашнего митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов акции глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Я думаю, что это никак не повлияет на завтрашнюю акцию. Завтрашнее мероприятие только даст дополнительную возможность обсудить эти вопросы более спокойно. Мы не призываем наших сторонников выходить на неофициальные акции там, где они могут быть подвержены задержаниям и судебному преследованию. Мы против такого экстремизма. Мы за спокойное обсуждение проблем и решение их шаг за шагом», — сказал он.

Соловьев отметил, что у общества накопились вопросы к правоохранительной и судебной системе в стране. Митинг даст возможность обсудить их «в спокойной обстановке».

Он также добавил, что пригласил И.Голунова выступить на акции. Журналист обещал подумать над его предложением и пока не дал ответа.

Мероприятие, которое пройдет под лозунгом «Закон и справедливость для всех», состоится на проспекте Академика Сахарова 16 июня в 13.00.

Инициаторами митинга выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Сам журналист настаивал, что запрещенные вещества ему подбросили, а преследование связано с его журналистской деятельностью. 11 июня МВД прекратило дело. Митинги в поддержку И.Голунова и других российских политзаключенных проходили в разных городах. По данным ОВД-инфо в рамках несогласованного марша 12 июня в столице было задержано более 500 человек.