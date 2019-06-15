В Москву после 20 лет эмиграции вернулся художник Авдей Тер-Оганьян

Как передает радио «Свобода», он покинул страну из-за преследования по статье о возбуждении религиозной вражды. Его считают первым художником-политэмигрантом в истории пост-советской России. Тер-Оганьян долгое время жил в Берлине и Праге, получив в Чехии политическое убежище. Поводом для преследования Тер-Оганьяна послужила акция «Юный безбожник», которую художник провёл в декабре 1998 года в Москве на выставке «Арт Манеж-98». Он изрубил топором репродукции икон, которые купил специально для этого мероприятия. Акцию тогда осудил Патриарх Алексий II.

Между тем, митрополит Волоколамский Иларион сегодня заявил, что России нужно уделять больше внимания воспитанию патриотизма. Это поможет сберечь ценные кадры.

Митрополит Иларион подчеркнул, что над любовью к родине нужно работать постоянно.