Конституционный суд Молдавии сегодня отменил свои решения, которые неделю назад привели к двоевластию и непризнанию нового правительства. Президент страны Игорь Додон доволен тем, что суд пересмотрел своё постановление.

Заседание Конституционного суда заняло пять минут. За это время он отменил решения о роспуске парламента и досрочных выборах. Основанием для этого стала добровольная передача власти правительству во главе с премьером, лидером правого блока Майей Санду. При этом председатель КС Молдавии Михай Поалелунж объявил, что суд принимая первоначальные решения подвергался давлению. Парламент во главе с председателем Зинаидой Гречаный теперь получает статус конституционного, как и принятые им акты, отмечает РБК. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. Кризис власти в Молдавии преодолён, так отреагировал президент Игорь Додон, которого считают пророссийским. Он напомнил, что по его запросу суд пересмотрел свои же решения, отменив цитата «все сомнительные юридические толкования». Кризис в стране возник после того как партия социалистов, она поддерживает президента, вместе с блоком Acum сформировала новое правительство. Конституционный суд признал это незаконным, поскольку истёк отведённый срок. Суд потребовал распустить парламент и назначить досрочные выборы. Президент Додон отказался выполнить решение КС. А позже отменил аналогичный указ премьера Павла Филипа, назначенного судом временным главой страны. Почти неделю в стране было двоевластие. Правительство, созданное Демпартией, вчера объявило об отставке и уходе в оппозицию. После этого её сторонники прекратили блокировать госучреждения.

Лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк и его соратники накануне вечером покинули Молдавию. Им в новом правительстве пригрозили уголовным делом. В Демпартии подчеркнули, что Плахотнюк на несколько дней уехал к семье в Швейцарию.