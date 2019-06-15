Дело об убийстве жителя села Чемодановка под Пензой передано в главное управление СК

Глава ведомства Александр Быстрыкин поручил «предельно оперативно» установить причины произошедшего, а также привлечь к ответственности виновных, «в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей».

Между тем, губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев пообещал проверить законность строительства поселения цыган у села Чемодановка. Видео его встречи с местными жителями выложил телеграм-канал Дейли Сторм.

После массовой драки в Чемодановке в полицию доставили 174 человека. В СК утверждают, что установили всех участников конфликта местных жителей с цыганской общиной, трое человек задержаны. Дело передано в центральный аппарат СК. Губернатор останется в Чемодановке до полной нормализации обстановки.