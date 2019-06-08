Ивану Голунову предложено выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова

Предложение поступило от Председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева.

Мнение опрошенных корреспондентом «Эха» людей, которые следили за делом против журналиста «Медузы», разделилось. Перевес тех, кто считает, что Голунов не должен выходить на митинг в свою поддержку, незначителен. Например, Алина полагает, что этот вопрос лежит в моральной плоскости.

Другая девушка, пожелавшая остаться неизвестной, считает, что Голунову необходимо дождаться, пока вокруг него спадет ажиотаж, а до этого не участвовать ни в каких акциях.

Сергей же, напротив, полагает, что если митинг санкционирован, значит, Голунову на него идти нужно.

Большинство опрошенных людей, впрочем, либо затруднились ответить, либо признались, что ничего не знают о деле против Ивана Голунова или вовсе впервые слышат это имя.

Как ответил спецкор «Медузы» на предложение прийти на завтрашний митинг, пока неизвестно. Согласованный митинг запланирован 16 июня с 13:00 до 15:00 с заявленным числом участников до 20 тысяч. При этом, организаторы — СЖР и СЖМ изменили лозунг мероприятия с «поддержки журналиста Голунова» на «За закон и справедливость для всех».