В возрасте 96 лет умер знаменитый итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Об этом у себя в Твиттере сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Франко Дзеффирелли был по-настоящему большим человеком. Его влияние выходило за рамки искусства. Так считает режиссер Владимир Хотиненко.

Театральные постановки и экранизации Дзеффирелли еще при жизни были названы классическими.

Мэр Флоренции, родного города Дзеффирелли, Дарио Нарделла, этим утром написал в своем твиттере: «Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел. Мы разделяем боль близких. Прощай, дорогой учитель, Флоренция никогда не забудет тебя». На странице Фонда Дзеффирелли сказано: сердце маэстро спокойно остановилось.

Дзеффирелли был сценографом, художником, режиссером театра, оперы и кино. Он был влюблен в музыку и итальянское возрождение, был знатоком британской культуры и Шекспира. В годы войны он поступил в Академию изящных искусств, но став участником итальянского движения Сопротивления, забросил формальное учение.

О том, как художник стал тем самым Дзеффирелли, он рассказывал в интервью российскому журналисту Владимиру Познеру в его фильме об Италии.

В картине «Земля дрожит» он стал ассистентом Висконти. В конце 60-х дважды экранизировал Шекспира –«Укрощение строптивой» с Элизабет Тейлор и «Ромео и Джульетта» с Оливией Хасси. Они прославили режиссера на весь мир. Были «Гамлет», «Иисус из Назарета», «Джейн Эйр», «Молодой Тосканини». Дзеффирелли стал первый в истории итальянцем, получивший титул почетного рыцаря-командора Британской империи. Он дважды номинировался на «Оскар», стал двукратным лауреатом премии BAFTA, пять раз получил награду Давида ди Донателло и завоевал две премии «Эмми».

Похоронен Франко Дзеффирелли будет в своей родной Флоренции на кладбище Порте-Санте.