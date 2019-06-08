Режиссер Хотиненко назвал скончавшегося Франко Дзеффирелли «великим человеком»

Скончавшийся итальянский режиссер Франко Дзеффирелли был великим человеком, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» киноактёр и режиссёр Владимир Хотиненко.

«Не со всяким человеком рифмуется слово «великий», а с Дзеффирелли – рифмуется. Человек прожил фантастическую жизнь. Он – персона, носитель того, что из современого мира уходит, — великой культуры, красоты, ее энергетический сгусток. Я думаю, что даже у широкого круга зрителей Дзеффирелли, который снял «Ромео и Джульетту», на слуху», — сказал он.

Сегодня Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет.