ПАРНАС обжаловала отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать инициативную группу по проведению всероссийского референдума

Партия ПАРНАС обжаловала в Мосгорсуде отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать инициативную подгруппу по проведению всероссийского референдума. ПАРНАС собирается провести всенародного голосование по вопросам, касающимся избирательной системы, повышения пенсионного возраста и строительства мусоросжигательных заводов. В Мосгоризбиркоме утверждают, что ПАРНАС подал документы не соответствующие закону.