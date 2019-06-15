В статистике Росстата впервые появилась категория умерших от «повреждений в результате военных действий»

Как передает РБК, по этим данным, в прошлом году от военных действий погибли четыре человека — трое жителей городов и один сельский житель. По словам представителя Росстата, эта рубрика ранее включалась в состав «прочих» несчастных случаев. О причинах изменений он не сообщил. Эта информация поступает в Росстат в обезличенном виде через систему загсов. Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских свидетельствах о смерти, составляемых врачами.