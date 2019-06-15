Ущерб, причиненный забору в сквере Екатеринбурга, где планировалось строительство храма, составил почти миллион рублей

Ущерб, причиненный забору, установленному вокруг строительной площадки в сквере Екатеринбурга, где планировалось строительство храма, составил почти миллион рублей. Об этом у себя в ФБ сообщает адвокат Дмитрий Палтусов. По его словам, это оценка самого храма, 17 мая было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении ущерба. Причем, как пояснил адвокат изданию Е-1, храм подсчитал убытки, в том числе и с тех секций забора, которые были просто погнуты. Всего участники протестных акций повредили и утопили 176 секций.