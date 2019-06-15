В селе Чемодановка Пензенской области будет создан отдел полиции

Соответствующее распоряжение дал губернатор области Иван Белозёрцев. Кроме того, глава региона рекомендовал руководителям торговых точек и общепита Чемодановки временно приостановить продажу алкоголя. 13 июня в Чемодановке произошла драка между местными жителями и представителями цыганской общины. На следующий день местные жители вышли на сход с требованием наказать виновных и выселить цыган из поселка. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. В общей сложности, по данным полиции, были задержаны 174 человека. По данным областного управления внутренних дел, установлены 12 участников массовой драки. Дело передано в центральный аппарат СК.