Убийство жителя села под Пензой в ходе массовой драки местных с цыганами будет расследовать главное управление СК

Убийство жителя села под Пензой в ходе массовой драки местных с цыганами будет расследовать главное управление Следственного комитета. Губернатор Пензенской области уверяет, что ситуация под контролем.

Подозреваемые в убийстве жителя села Чемодановка Владимира Грушина задержаны. Ситуация там стабильная, сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он приехал в село. По его словам, власти проверят законность выделения участков земли, на которых живут задержанные цыгане, строительства там домов и врезки в газопровод. Белозерцев уточнил, что в драке местных жителей с цыганами пострадало пятеро человек, двоих доставили в больницу, один скончался. В село, где в четверг произошло ЧП, выехала группа сотрудников центрального аппарата Следственного комитета и МВД. 12 участников драки установлены, задержаны пока трое, остальных фигурантов дела об убийстве ищут, сообщила представитель СК Светлана Петренко. По одним данным, конфликт между жителями села и цыганами вспыхнул из-за якобы попытки изнасиловать местную девушку. По другим – из-за приставаний к беременной женщине. Цыгане между тем утверждают, что к драке привёл конфликт детей на пруду. А затем местные жители якобы сами пришли в дома цыган и устроили драку.

Ранее сообщалось о задержании более 170ти человек по делу о массовой драке. Состояние другого госпитализированного после неё местного жителя остаётся тяжёлым.