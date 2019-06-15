Правозащитники и коллеги призвали к немедленному освобождению журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

Правозащитники и коллеги призвали к немедленному освобождению задержанного журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Редактора отдела религии дагестанского издания накануне поместили под стражу в связи с уголовным делом об участии в террористической организации.

Близкие и сотрудники Гаджиева создали общественный комитет в поддержку журналиста. Сейчас дагестанские журналисты намерены выставить одиночные пикеты в преддверии суда по мере пресечения. Под петицией на сайте change.org с призывом прекратить давление на автора газеты «Черновик» свои подписи оставили уже порядка двух тысяч человек. Правозащитники заявляют о готовности добиваться снятия с журналиста подозрений в финансировании терроризма. Подозрения называют абсурдными — Между тем, в махачкалинском суде, который должен определить Гаджиеву меру пресечения, спустя сутки после задержания, все еще не получили материалов дела. Задержаны шестеро, в деле фигурируют десять человек. Как сообщает «Кавказский узел», по версии силовиков, Гаджиев якобы перечислял деньги Абу Омару Саситлинскому – живущему за границей проповеднику из Дагестана, которого российские власти подозревают в причастности к финансированию террористических организаций. Тот это отрицает.

В созданном Комитете поддержки Абдулмумина Гаджиева назвали преследование журналистов по террористическим статьям всё более распространённой практикой для Северного Кавказа.