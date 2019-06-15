В возрасте 96 лет умер знаменитый итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Об этом у себя в Твиттере сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла. Франко Дзеффирелли — лауреат премии Британской академии кино и телеискусств (BAFTA), двукратный номинант на премию «Оскар». Кроме того, он пять раз получал национальную премию «Давид ди Донателло». Дзеффирелли снял такие фильмы как «Укрощение строптивой» (1967), «Ромео и Джульетта» (1968), «Гамлет» (1990), «Джейн Эйр» (1996). В годы Второй мировой войны воевал за Итальянское Движение Сопротивления.