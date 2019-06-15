Учредитель благотворительного фонда «Вера» Нюта Федермессер снялась с выборов в МГД

У себя в ФБ она пишет, что «уступает тем, кто сильнее». По словам Федермессер, друзья предупреждали ее , что любое приближение к политике — это грязь, но она не думала, что «до такой степени» и к такому объёму лжи и грязи оказалась не готова. Федермессер рассчитывала избираться в 43-м избирательном округе, куда входят районы Арбат, Хамовники и Пресненский. Там же выдвигаются юрист ФБК Любовь Соболь и бывший глава московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. В начале мая Алексей Навальный призывал Федермессер отказаться от участия в выборах в Мосгордуму, чтобы не «раскалывать протестный электорат» и не допустить победы Соболь.