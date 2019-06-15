Дело об убийстве жителя села Чемодановка под Пензой передано в главное управление СК

Глава ведомства Александр Быстрыкин поручил «предельно оперативно» установить причины произошедшего, а также привлечь к ответственности виновных, «в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей». Как сообщается на сайте регионального управления СК, после массовой драки в Чемодановке в полицию доставили 174 человека. В СК утверждают, что установили всех участников конфликта местных жителей с цыганской общиной, трое человек задержаны.