Ивану Голунову предложено выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова

Предложение поступило от Председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. «Нам нужно поговорить о том, как жить дальше, как развивать гражданское общество», — заявил Соловьев «Интерфаксу». Как ответил спецкор «Медузы», пока не известно. Ранее сообщалось, что 16 июня с 13:00 до 15:00 состоится согласованный с властями митинг в поддержку Голунова. Заявленная численность участников мероприятия — 20 тыс. человек. По словам главы Союза журналистов Москвы Павла Гусева, организаторы — СЖР и СЖМ изменили лозунг мероприятия с «поддержки журналиста Голунова» на «За закон и справедливость для всех».