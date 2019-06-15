Знаменитый российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко возвращается в спорт

До конца года он проведет свой очередной бой.

Емельяненко подписал контракт с одной из самых известных промоутерских организаций – Беллатор. Соглашение рассчитано на несколько поединков, первый из которых, скорее всего, состоится ближе к новому году на турнире Райзин. Эта организация имеет партнерские отношения с Беллатор. Таже глава Беллатор Скотт Кокер не слишком верит в радужные перспективы 42-летнего спортсмена. Кокер сказал, что он рад, что Емельяненко закончит карьеру именно в Беллатор и на своих условиях, хотя и понимает, что его время заканчивается. Имя его будущего соперника пока неизвестно, но предполагается, что им может стать ровесник Емельяненко 41—летний американец Джош Баррет. Пока неясно и с кем Федор будет готовится к боям. Его прежний тренер Питер Тайссе ушел из команды, когда Емельяненко потерпел свое последнее пока поражение

В последний раз Федор Емельяненко выходил в октагон 26 января. Он проиграл Райану Бейдеру. Всего на счету российского спортсмена 38 побед и 6 поражений.