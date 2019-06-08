Основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму. Сегодня она написала на своей странице в Фейсбуке, что оказалась не готова к большому количестве негативных высказываний и лжи в свой адрес. В 43-м округе, где баллотировалась Федермессер также выдвигаются юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и член политкомитета партии Яблоко Сергей Митрохин.

Комментируя решение Нюты Федермессер, Любовь Соболь сказала «Эху», что основатель фонда поступила правильно, не дав власти использовать свое имя в политических играх.

В свою очередь, Сергей Митрохин сказал «Эху», что считает решение Нюты Федермессер достойным шагом и добавил, что готов поддерживать ее в благотворительных проектах.

Ранее основатель ФБК Алексей Навальный написал Нюте Федермессер открытое письмо, в котором попросил не выдвигать кандидатуру, поскольку это поможет власти отобрать голоса у оппозиции.