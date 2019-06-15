Умер итальянский режиссёр, постановщик, художник и сценарист Франко Дзеффирелли

Ему было 96 лет.

Франко Дзеффирелли нередко сравнивают с титанами эпохи Возрождения. Опера, драма, кино, живопись — во всех видах искусства его работы считаются классикой и эталоном мастерства. Стиль флорентийца отличает ясность, точность и реалистичность деталей. Дзеффирелли прежде всего известен экранизацией классических произведений. Фильмы «Укрощение строптивой», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Джейн Эйр» получили огромный успех. К некоторым фильмам режиссёр сам написал сценарии. За «Ромео и Джульетту», снятый в конце 60х, Дзеффирелли получил премию Золотой глобус, за лучшую операторскую работу и костюмы фильм также удостоился двух «Оскаров». В 70е режиссёр обратился к религиозной тематике, снял фильмы «Брат Солнце, сестра Луна» о святом Франциске и «Иисус из Назарета». Работал с всемирно известными театрами, поставил оперы Верди, Пуччини, Бизе и других композиторов. Не поддаваться модным влияниям, а уважать и сохранять идентичность – это по признанию режиссёра всегда был его главный принцип в работе. О смерти Дзеффирелли сообщил в соцсетях мэр Флоренции, где родился режиссёр и продюсер и с которым был тесно связан. Его Дарио Нарделла назвал одним из величайших представителей мировой культуры.

Дзеффирелли похоронят в родной Флоренции.