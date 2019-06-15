Губернатор Пензенской области оценил как стабильную ситуацию в селе Чемодановка, где произошла массовая драка

Губернатор Пензенской области Иван Белозёрцев оценил как стабильную ситуацию в селе Чемодановка, где произошла массовая драка. В ходе конфликта один человек погиб, четверо пострадали, более 170-ти были доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Оно передано в главное управление СК. Массовая драка в Чемодановке произошла в минувший четверг. Это был конфликт между местными жителями и цыганами. Последние, по версии сельчан, пытались изнасиловать женщину. Вчера жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу «Урал», добиваясь наказания для виновных.