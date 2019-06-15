Суд уже в третий раз арестовал активистку, протестующую против строительства мусорного полигона на станции Шиес

Ее признали виновной по административной статье о побоях.

Экоактивистку Анну Шекалову арестовали на пять суток: такое решение принял мировой суд села Яренска. Как пишет портал «ОВД-Инфо», женщину признали виновной в побоях из-за того, что она якобы распылила перцовый баллончик. Сама она утверждает, что даже не держала баллончика в руках. Ранее Шекалову дважды арестовывали на пять суток по статье о нарушении правил проведения массового мероприятия.

Поводом для арестов активистов часто становятся стычки с сотрудниками частной охранной фирмы, которая контролирует территорию площадки, где строится мусорный полигон.

Между тем, первый этап строительства окончен, и накануне технику начали грузить на железнодорожные платформы — машины готовятся вывозить с Шиеса. Среди активистов ходят слухи, что в ближайшее время полиция и Росгвардия могут решиться на силовой сценарий разгона протестного лагеря, чтобы устранить проблему до «прямой линии» президента Владимира Путина. В лагере вблизи станции сейчас живет порядка 50 человек.

Лагерь на Шиесе появился в конце прошлого года. За это время, по подсчётам активистов, в столкновениях с полицией и сотрудниками охраны пострадали около 40 человек.