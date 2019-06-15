Росстат впервые раскрыл число россиян погибших в результате военных действий

В данных ведомства о смертности в стране за прошлый год, как сообщает РБК, обнаружилась соответствующая категория сведений.

В таблицах Росстата по смертности за 2018-й появился пункт «скончавшиеся от повреждений в результате военных действий». В этой графе фигурируют данные о четырех погибших. Среди более 300 классов причин смерти это одна из самых малочисленных. РБК приводит уточнения: трое погибших были горожанами, один – житель сельской местности. При этом в предыдущие годы класс причин «повреждения в результате военных действий» в статистике не фигурировал. Как пояснили в статистическом ведомстве, ранее эта рубрика причин смертности включалась в состав «прочих» несчастных случаев. Почему на сей раз эти данные отобразили отдельно – не ясно. При этом еще в 2015 году президент Путин своим указом сведения, раскрывающие «потери личного состава в мирное время в период проведения специальных операций» отнес к гостайне. До этого были засекречены только потери личного состава в военное время. Официально же проводят лишь специальную операцию в Сирии, а на территории нашей страны в настоящее время военных действий не ведется.

По данным Минобороны, представленным в сентябре прошлого года, потери российских сил в Сирии за три года составили 112 человек. С тех пор СМИ и военное ведомство сообщали по меньшей мере о пяти убитых в арабской республике россиянах.