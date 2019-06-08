Мосгоризбирком получил заявление Нюты Федермессер о снятии с выборов

Оно было подано еще накануне, — сообщает агентство Интерфакс. Сегодня основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер написала в Фейсбуке, что отказывается от участия в выборах в Мосгордуму. Она отметила, что два месяца, которые прошли с момента решения участвовать в выборах, перевернули ее представления о границах допустимого в критике, и она оказалась не готова к большому количеству ложных обвинений в свой адрес.

В 43-м округе, где баллотировалась Федермессер, также выдвигаются юрист ФБК Любовь Соболь и член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Оба приветствовали решение Федермессер. Любовь Соболь сказала «Эху», что основатель благотворительного фонда поступила правильно, не дав власти использовать свое имя в политических играх. Сергей Митрохин сказал нашей радиостанции, что считает решение Нюты Федермессер достойным шагом и добавил, что готов помогать ей в благотворительных проектах.

Очевидно у Нюты Федермессер не выдержали нервы в предвыборной борьбы, — сказал «Эху» политолог Дмитрий Орешкин.

Источник сайта «Медуза», близкий к мэрии, сказал, что решение сняться с выборов Федермессер приняла самостоятельно. На нее очень рассчитывали в администрации города, однако у Федермессер были конфликты с командой политтехнологов. Она считала, что ей лучше знать, как вести кампанию, — добавил собеседник «Медузы». Он также сказал, что, к примеру, даже победу Сергея Митрохина в мэрии не будут считать катастрофой, а также усомнился в том, что Любовь Соболь сможет собрать качественные подписи для регистрации. Источник добавил, что в нынешней кампании у мэрии были трудности с подбором кандидатов для протестно настроенных округов.