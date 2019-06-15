Ушел из жизни итальянский художник, режиссер, продюсер Франко Дзеффирелли

Об этом объявил мэр Флоренции Дарио Нарделла. «Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил», — написал градоначальник в Твиттере и добавил, что не стало одного из величайших людей мировой культуры. Франко Дзеффирелли было 96 лет. Он страдал от продолжительной болезни, в последнее время его состояние ухудшилось.

Дзеффирелли — дважды обладатель премии Эмми, лауреат премии Британской академии кино и телеискусств, дважды он был номинирован на Оскар. Дзеффирелли снял такие фильмы, как «Укрощение строптивой», «Ромео и Джульетта», «Джейн Эйр», «Гамлет», «Иисус из Назарета».

Уже известно, что режиссер будет похоронен в своем родном городе – Флоренции.