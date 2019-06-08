Демократический конгресс народов России призвал СМИ не разжигать ненависть к цыганам в публикациях о конфликте в Чемодановке. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил сопредседатель Конгресса Максим Шевченко.

«По медийному фону я вижу, что сознательно разжигаются антицыганские настроения. Целый народ – цыгане – объявляется плохим. Перепечатывают какие-то посты абсолютно расистского содержания с непроверенной, недостоверной информацией. Это даже не фейк, а сознательное разжигание ненависти и провоцирование погромов. Я призываю всех разумных людей не поддаваться пропаганде в стиле «все негры — насильники», — сказал он.

М.Шевченко добавил, что конфликт случился, на него оперативно отреагировали в этой ситуации. Однако в освещении ситуации СМИ оперируют постами в социальных сетях, которые сложно верифицировать.

В селе Чемодановка Пензенской области 13 июня произошла массовая драка жителей с представителями местной цыганской диаспоры. По данным «Первого пензенского портала», в конфликте участвовали 150 человек. МВД официально заявило о десяти участников драки. В результате конфликта два человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, впоследствии один из них скончался.