Комитет по защите журналистов призвал немедленно освободить редактора издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева

В организации назвали преследование журналистов по террористическим статьям всё более распространенной практикой для Северного Кавказа. Вместо того, чтобы выдвигать абсурдные обвинения против еще одного журналиста «Черновика», властям следовало бы найти убийц основателя газеты Гаджимурада Камалова, — отмечается в заявлении комитета, его приводит «Радио Свобода».

Гаджиева задержали накануне в Махачкале по подозрению в организации финансирования терроризма и участии в террористической организации. Камалов был убит 8 лет назад в Махачкале, недалеко от редакции газеты «Черновик».