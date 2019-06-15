Посольство РФ потребовало разъяснить информацию о переориентации британского спецназа на противодействие России

Российское посольство потребовало от МИДа и Минобороны Великобритании разъяснить информацию о возможной переориентации британского спецназа на противодействие России. В пресс-службе дипмиссии подчеркнули, что подобные публикации в СМИ вызывают беспокойство вне зависимости от их достоверности. Накануне газета Гардиан и телерадиокомпания Би-би-си сообщили, что в Лондоне разработали план, согласно которому британский спецназ будет переориентирован с борьбы с террористами в Сирии и Ираке на противостояние России, — к примеру, на раскрытие тайных действий Москвы в Прибалтике или Африки.