Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает итальянское агентство АНСА.
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Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает итальянское агентство АНСА.
Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…
Целостность России, если совсем коротко… Целостность нормальной страны – это не бремя, а важнейшее преимущество. Когда наша политическая система изменится, когда мы преодолеем отчуждение и Россия станет не чужой, а своей для каждого россиянина, мы реально осознаем – чем больше наш потенциал, размеры, ресурсы – тем выше наши возможности в мировом соревновании государств!..
Надо объединиться, а не строить баррикаду С моей точки зрения, выход 12-го на несанкционированную акцию — это ошибка. Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству…
Комплекс второгодника — за что они не любят Америку? Наше руководство, да и значительная часть населения не могут простить американцам, что ни по одному мыслимому параметру нет сравнения в нашу пользу – качество жизни, включающее в себя и уровень потребления, и социальную защищенность, и положение стариков, у нас и у них несравнимы…
Суд над Голуновым, который по своему резонансу превзойдет и процесс над Серебренниковым, и суд над Савченко, это будет несмываемый полный позор власти. Она будет соучастником этого преступления. Будут постоянные пикеты, реакция Европы и США, новый список Голунова по аналогии со списком Магнитского…