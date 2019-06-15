Летчики-испытатели, по некоторым данным, сымитируют заход на посадку разбившегося самолета Superjet 100

Летчики-испытатели, по некоторым данным, сымитируют заход на посадку разбившегося в «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100. Как утверждается, это необходимо для помощи в расследовании причин катастрофы, произошедшей в начале мая.

В качестве эксперимента летчики могут в точности повторить все действия экипажа в кабине «Суперджета» на основе данных самописцев. Так, по крайней мере, рассказал источник агентства ТАСС. По его словам, для этого будет использован соответствующий тренажер на базе Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском. Собеседник агентства добавил, что в рамках эксперимента может быть проведен целый комплекс различных мероприятий. Впрочем, он добавил, что официальных просьб от госкомиссии по расследованию катастрофы «Суперджета» в аэропорту «Шереметьево» пока что не поступало. Накануне Межгосударственный авиационный комитет представил предварительный отчет о причинах трагедии. В документе говорится, что в лайнер через несколько минут после взлета попала молния, что привело к потере автоматического управления самолетом и проблемам со связью. Тем не менее, экипаж, согласно отчету, не счел эту ситуацию нештатной, хотя и принял решение вернуться в аэропорт «Шереметьево».

При заходе на посадку самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего у него подломились стойки шасси и произошел пожар. В результате трагедии погиб 41 человек. Всего же на борту «Суперджета» находилось 73 человека.