Нюта Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Она сообщает об этом на своей странице в Фейсбуке. Там говорится, что соответствующее официальное заявление уже подано в избирательную комиссию. «Друзья предупреждали меня, что любое приближение к политике – это грязь. Но я не думала, что до такой степени», — написала Федермессер. По ее словам, последние два месяца перевернули ее представления о границах допустимого в критике, и она оказалась не готова к большому количеству негативных высказываний и ложных обвинений в свой адрес.

Снятие кандидатуры учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер с выборов в Мосгордуму не отвечает интересам москвичей. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин.

«Не думаю, что это лучше для общих интересов. Проще всего говорить, что кругом кровавый режим и с ним нужно бороться. Но москвичи не очень настроены на то, чтобы бороться с Мосгордумой и Собяниным в политическом аспекте. В этом смысле оппозиция бьет мимо цели. Когда речь идет о московских выборах, людей больше занимает такие вещи как вывозка мусора, строительство новых домов, дорог, метрополитена», — сказал он.

Д.Орешкин добавил, что Н.Федермессер снялась с выборов, потому что устала от общественного давления.

«Для того, чтобы заниматься политикой, которая является зоной постоянного конфликта и спора между амбициями, нужно иметь шкуру примерно толщиной с носорога. По-видимому, у Нюты в какой-то момент шкуры не оказалось. Может быть, она и правильно сделала, если не видит сил в себе сопротивляться массовому недоброжелательному давлению на нее. Ей будет спокойнее спаться и в этом и есть то, что можно назвать позитивным исходом», — отметил он.

Д.Орешкин подчеркнул, что результат выборов в Мосгордуму едва ли будет иметь существенное значение для дальнейшей политики в городе. Несколько оппозиционеров в Мосгордуме могут поднимать важные вопросы, но едва ли у них получится изменить политику в целом.