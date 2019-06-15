Лидер Демократической партии Молдавии, бизнесмен Владимир Плахотнюк и ряд его соратников покинули страну

Это произошло после отставки созданного партией правительства. Новый кабинет министров сегодня приступил к работе.

Политики и бизнесмены, связанные с Демпартией, уезжают из Молдавии. Местное издание NewsMaker со ссылкой на данные сервиса flightradar сообщило, что из Кишинёва в течение нескольких часов накануне вечером вылетело четыре частных самолёта, два прилетело в Москву, по одному приземлилось в Одессе и Киеве. К вылету в Европу готовится ещё несколько рейсов. Улетел из Молдавии и лидер Демпартии. Владимир Плахотнюк, по словам его соратников он уехал на несколько дней к семье в Швейцарию. «Это не исчезновение или побег», — подчёркивается на официальном сайте политической силы. События разворачиваются на фоне отставки созданного Демпартией в начале 2016 правительства. Плахотнюк и его соратники до последнего сопротивлялся мирной передаче власти новому кабинету министров, созданному неделю назад пророссийской Партией социалистов президента Додона и проевропейским альянсом ACUM. Конституционный суд признал указ о его формировании незаконным. В стране некоторое время было два кабинета министров. Но вчера правительство, созданное Демпартией, подало в отставку. А она объявила об уходе в оппозицию. Это произошло после того как Россия, ЕС и США поддержали новое правительство. Полицейские и сторонники Демпартии, которые блокировали здания госучреждений, сняли осаду. Министры сегодня начали работу. Премьер Майя Санду поблагодарила жителей страны и внешних партнёров за поддержку. Она заявила, что у нового правительства цитата по Интерфаксу «много работы, чтобы очистить Молдавию от последствий правления олигархов».

Власти Молдавии намерены возбудить уголовные дела против лидера Демократической партии и ряда других оппозиционеров.