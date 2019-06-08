Уголовное дело об убийстве в массовой драке в Пензенской области передано в центральный аппарат СК

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, все участники конфликта установлены. Выясняются их роли в произошедшем.

Массовая драка в селе Чемодановка произошла в минувший четверг. Один человек погиб, четверо пострадали, больше 170-ти были доставлены в полицию. В конфликте участвовали местные жители и цыгане. По утверждению сельчан, последние пытались изнасиловать женщину, что и спровоцировало массовую драку. Вчера жители села перекрыли федеральную трассу «Урал», требуя справедливого разбирательства. Началось расследование по статьям об убийстве и покушении на убийство по предварительному сговору. Конфликт в Чемодановке развивается намеренно и медиа сознательно разжигают антицыганские настроения, — такое мнение в интервью «Эху» высказал сопредседатель демократического конгресса народов России Максим Шевченко.

Шевченко добавил, что подобных конфликтов в стране происходит много и призвал не поддаваться на провокации.