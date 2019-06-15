Двоим россиянам оказана медпомощь после ДТП с микроавтобусом в Анталье

Два гражданина России были госпитализированы в результате ДТП с микроавтобусом в турецкой Анталье, после оказания медицинской помощи их выписали, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье.

«Среди госпитализированных было два гражданина Российской Федерации, 1991 и 1986 года рождения. Им была оказана медицинская помощь, и через какое-то время они были выписаны», — сказал собеседник агентства.

Ранее телеканал Haberturk сообщил, что семь туристов из России и Узбекистана пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Анталье. Перевозивший туристов микроавтобус столкнулся со встречной машиной на трассе Кумлуджа — Анталья.

Всего в аварии пострадали 11 человек. Раненые доставлены в больницы, часть из них в тяжелом состоянии.