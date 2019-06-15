Ущерб, нанесенный забору вокруг стройки храма в Екатеринбурге, оценили почти в миллион рублей

Об этом пишет сайт Znak.com со ссылкой на адвоката Дмитрия Палтусова. По его сведениям, еще в мае было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении ущерба. Во время протестных акций забор роняли несколько раз. Часть секций сбросили в городской пруд.

В середине мая в Екатеринбурге обострился конфликт, связанный с планами по строительству храма на месте сквера. После акций протеста, которые продолжались неделю, работы были приостановлены.