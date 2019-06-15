В мэрии пока не определились со стратегией после отказа от участия в выборах в Мосгордуму Нюты Федермессер. Это ее собственное решение. На Федермессер в администрации серьезно рассчитывали. Под нее были заложены большие ресурсы – помогать должны были все, даже структуры Росатома, рассказал источник сайта «Медуза» в городской администрации. Он добавил, что у Нюты Федермессер были конфликты с командой политтехнологов. Она считала, что ей лучше знать, как вести избирательную кампанию. Источник добавил, что в мэрии не считают катастрофой возможную победу члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который баллотируется в этом же 43-м округе. Вместе с тем, собеседник «Медузы» сомневается, что юрист ФБК Любовь Соболь сможет собрать качественные подписи для регистрации.

О своем решении сняться с выборов в Мосгордуму учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила сегодня в Фейсбуке. Она написала, что оказалась не готова к большому количеству негативных высказываний и ложных обвинений в свой адрес.