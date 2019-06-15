Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер официально оправдал аннексию Крыма, назвав его «старой русской территорией»

На одном из мероприятий промышленников в восточно-германской земле Бранденбург экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер вошел в свой обычный модус российского пиара. Председатель совета директоров «НК «Роснефть» и наблюдательного совета Акционерного общества «Северный поток» потребовал отмены санкций Евросоюза, вынесенных после аннексии Крыма.

75-летний социал-демократ Герхард Шредер подчеркнул, что Крым искони принадлежал России и неважно, к какому государству он ранее территориально относился. Теперь это, по словам экс-канцлера, не имеет никакого значения. Шредер допустил, что юридически можно рассматривать этот случай не как аннексию, а как неагрессивное действие, одобренное населением.

Далее бывший канцлер ФРГ отметил, что обе стороны, как Россия, так и Украина, должны соблюдать минские соглашения. Кроме того, Шредер подчеркнул, что для восточной политики ФРГ важное значение имело признание канцлером Вилли Брандтом спорной польско-германской границы по Одеру-Нейсе. Тем самым социал-демократ указал на возможное признание Крыма в составе России.

Германские политики и СМИ возмущенно отреагировали на высказывание Шредера. В ФРГ даже раздались призывы запретить экс-канцлеру выступать с речами на официальных мероприятиях.