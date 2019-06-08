Дело об убийстве в ходе массовой драки в Пензенской области передано в центральный аппарат Следственного комитета

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Она добавила, что все участники конфликта установлены. Три человека задержаны. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве по предварительному сговору и о покушении на убийство.



Массовая драка в селе Чемодановка с участием сельчан и местных цыган произошла в минувший четверг. После нее в полицию были доставлены более 170-ти человек. Следователи называют произошедшее бытовым конфликтом. Местные жители говорят, что цыгане пытались изнасиловать женщину. За нее вступились мужчины из села. На следующий день после драки, в минувшую пятницу, жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу «Урал», требуя наказать виновных.

К протестующим приезжал глава областного управления МВД Вадим Ковтун. Он обещал обеспечить безопасность, но жители дали понять, что склонны полагаться на свои силы.

Тем временем, обращение по поводу случившегося выпустила цыганская диаспора. Руководитель общественного объединения цыган Пензенской области Андрей Оглы сказал, что диаспора не хочет ни с кем конфликтовать.

Накануне в Чемодановку приезжал и губернатор Иван Белозерцев. Сегодня он написал в Инстаграме, что ситуация стабильная. В соцсетях, по его словам, распространяется информация о конфликте, не соответствующая действительности.

Межэтнические конфликты типичны для страны, где не решены вопросы интеграции приезжих в местное общество, сказал «Эху» политолог Александр Кынев.

Александр Кынев добавил, что конфликтов, подобных тому, что произошел в Чемодановке, довольно много по всей стране.