Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заявила, что снимает свою кандидатуру на выборах в Мосгордуму

Ранее с призывом отказаться от выдвижения к ней обращался политик Алексей Навальный. Он утверждал, что участие Федермессер в выборах сыграет на руку московским властям.

В статусе кандидата Федермессер оставалась всего неделю. «Я «выбираю помогать», таким был слоган моей несостоявшейся кампании», написала у себя в Facebook Федермессер. Она подала документы о регистрации кандидатом 7 июня, а среди прочих конкурентом по округу для лидера хосписного движения в стране была юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь. В 43-м округе намерен бороться за депутатство и Сергей Митрохин. Нюта Федермессер довольно подробно изложила свою позицию. По ее словам, прежде она предполагала, что депутатство позволит быстрее и эффективнее решать насущные вопросы в основной сфере занятости. Но – «любое приближение к политике – это грязь, но я не думала, что до такой степени». «К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова». Теперь уже экс-кандидат уточнила: два месяца, прошедшие с момента принятия решения об участии в выборах дали невероятный жизненный опыт и перевернули представления о границах допустимого в критике, поразив тем, насколько нетерпимыми могут быть те, кого она считала близкими по мировоззрению людьми. Мосгоризбирком уже получил заявление о снятии Федермессер. Глава благотворительного фонда резюмировала: «Я уступаю тем, кто сильнее. Все. Противостояния больше нет»

Ранее возможное участие Нюты Федермессер в выборах стало предметом ожесточенной полемики в условной «либеральной среде». Многие критиковали ее решение идти во власть, другие заявляли о понимании мотивов, которые за ним стояли.

Нюта Федермессер поступила правильно, не дав власти использовать свое имя в политических играх, — сказала «Эху» юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Член политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который также идет на выборы в 43-м округе, в свою очередь сказал «Эху», что приветствует решение Нюты Федермессер и сообщил, что намерен помогать ей в благотворительной деятельности.

Очевидно, у Нюты Федермессер не выдержали нервы в предвыборной борьбе, — отметил в интервью нашей радиостанции политолог Дмитрий Орешкин.

По мнению Орешкина, неизвестно, кто был бы более эффективным в городской политике – Нюта Федермессер или представители оппозиции.