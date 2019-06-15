СNN: Иран перед атакой на танкеры пытался сбить американский беспилотник ракетой земля-воздух

Иран перед атакой на танкеры пытался сбить американский беспилотник ракетой земля-воздух, утверждает источник телеканала СNN. По его данным, за несколько часов до взрывов на танкерах в Оманском заливе иранские военные заметили американский дрон, который зафиксировал приближение иранских кораблей к танкерам. Телеканал отмечает, что не располагает какими-либо записями, сделанными беспилотником.

Два танкера были атакованы в Оманском заливе между территориями Ирана, Арабских Эмиратов и Омана в минувший четверг. Вашингтон обвинил Тегеран. Иран обвинения отверг.